Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду на фоне снижения активности инвесторов

Москва. 9 июня. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения активности инвесторов перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 11 июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,25-72,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,2625 руб./$1 (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,0325 руб./EUR1 (-0,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,17 коп. к уровню закрытия 8 июня, до 79,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,31 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 61,08 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 9 июня на фоне снижения активности инвесторов. Участники рынка находятся в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 11 июня, и встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $72,65 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,5 за баррель, что на 0,64% выше уровня на закрытие рынка 8 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,34%, китайский CSI 300 растет на 0,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Накануне американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики. Индекс Dow Jones опустился на 0,09%. В то же время Nasdaq и S&P 500 выросли на 0,31% и 0,02% соответственно.

Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.