09 июня 2021 года 08:50
Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду на фоне снижения активности инвесторов
Москва. 9 июня. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения активности инвесторов перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 11 июня.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,25-72,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,2625 руб./$1 (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,0325 руб./EUR1 (-0,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,17 коп. к уровню закрытия 8 июня, до 79,36 рубля.
Доллар при этом оказался на 56,31 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 61,08 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 9 июня на фоне снижения активности инвесторов. Участники рынка находятся в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 11 июня, и встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $72,65 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,5 за баррель, что на 0,64% выше уровня на закрытие рынка 8 июня.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,34%, китайский CSI 300 растет на 0,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.
Накануне американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики. Индекс Dow Jones опустился на 0,09%. В то же время Nasdaq и S&P 500 выросли на 0,31% и 0,02% соответственно.
Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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09 июня 2021 года 13:29
Средний курс доллара в 2021г составит 74,7 руб./$1, а в 2022г, скорее всего, вырастет до 82 руб./$1, отмечается в аналитическом материале корпорации "Уралсиб".
Аналитики корпорации полагают, что, несмотря на наблюдающееся в последнее время определенное смягчение антироссийской риторики, риски... читать дальше
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09 июня 2021 года 13:05
Рубль в среду может повторно протестировать уровень 72 руб./$1, но вряд ли сумеет закрепиться существенно ниже этой отметки, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".
"Курс доллар/рубль во вторник снижался и в результате достигал отметки в 72 руб./$1 - минимума с июля 2020 года. Сейчас курс... читать дальше
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09 июня 2021 года 12:43
Приобретение "Татнефтью" ГК "Экопэт" снижает вероятность увеличения ее дивидендных выплат и может негативно отразиться на свободном денежном потоке компании, полагают аналитики "ВТБ Капитала".
Как сообщалось, "Татнефть" выиграла торги по покупке крупнейшего в РФ производителя полиэтилентерефталата... читать дальше
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09 июня 2021 года 12:19
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать GDR Etalon Group c целью 145 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.
Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:
- Компания привлекла $150 млн в... читать дальше
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09 июня 2021 года 11:56
Вероятность роста цены меди до исторических максимумов весьма высока, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.
Драйвером для действий спекулятивных участников рынка меди на текущей неделе, по мнению эксперта,... читать дальше
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09 июня 2021 года 11:30
Значимое улучшение конъюнктуры на рынке госбумаг возможно после заседания Банка России в пятницу, 11 июня, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"Кривая ОФЗ во вторник полностью проигнорировала весь оптимизм на рынке базовых ставок и других ЕМ площадках, прибавив 6-11... читать дальше
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09 июня 2021 года 11:11
Рубль может продолжить свое укрепление к основным мировым валютам на торгах в среду, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.
"Поддержку рублю оказывают высокая цена на нефть и подросшие ожидания по ставкам в рублях, что обеспечивает спекулянтам крайне... читать дальше
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09 июня 2021 года 10:53
Цена нефти сохраняет шансы на рост до $75 за баррель Brent, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.
"Фьючерсы Brent по итогам сессии вторника закрепились выше $72/барр. и в среду с утра продолжают рост. Сентимент остается позитивным, что может поддерживать дальнейший рост с возможной целью... читать дальше
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09 июня 2021 года 10:33
Вероятно укрепление курса рубля к уровню 72 руб./$1 в среду на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"Среди драйверов повышения спроса на рубль мы отмечаем рост цен на нефть и пересмотр ожиданий по... читать дальше
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09 июня 2021 года 10:18
Инвесторам пора сокращать позиции в потребительском секторе США, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"Инвесторы понимают, что приближающееся окончание пандемийных выплат в США может привести к снижению потребительских расходов и экономической активности уже осенью.... читать дальше
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09 июня 2021 года 10:08
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $73,3 за баррель в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Также эксперты инвестбанка полагают, что в среду возможен рост курса рубля к 72 руб./$1 на фоне ожиданий решительных мер от ЦБ по ключевой ставке в... читать дальше
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09 июня 2021 года 10:00
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Яндекс" и макростатистика:
- "Яндекс" проведет телефонную конференцию, посвященную вопросам ESG (18:00 МСК);
- В России выйдет еженедельная статистика по инфляции;
- В ряде стран... читать дальше
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09 июня 2021 года 09:52
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду - вероятное повышение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
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09 июня 2021 года 09:46
Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду попытаются стабилизироваться после снижения предыдущих дней, давление продавцов может ослабнуть на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры, хотя негативным фактором остается ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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09 июня 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в среду. читать дальше
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