Brent торгуется вблизи 2-летнего максимума - $72,56 за баррель

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник.

В понедельник индикаторы также продемонстрировали разнонаправленные изменения после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе. Индекс Dow Jones опустился на 0,36%, S&P 500 - на 0,08%. В то же время Nasdaq вырос на 0,49%.

Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.

"Поскольку многие представители (Федеральной резервной системы - ИФ) заявляют, что необходимо на предстоящих встречах начать обсуждение нормализации политики, дальнейшее ускорение роста потребительских цен может вызвать предположения того, что комитет (по операциям на открытом рынке - ИФ) начнет действовать быстрее, чем ранее предполагалось, что приводит к снижению рынка акций и других рисковых активов", - сказал старший рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писсурос, которого цитирует MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2021 года составил $68,9 млрд по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $75 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо до $69 млрд с предварительно объявленных $74,4 млрд в марте.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

Акции Fastly Inc. (SPB: FSLY) во вторник подорожали на 10,9%, хотя проблемы у популярного CDN провайдера спровоцировали сбои в работе многих сайтов, включая Reddit, Spotify, Twitch и другие, сообщает портал TechCrunch.

Стоимость бумаг Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX) повысилась на 14,1%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, в третьем квартале 2021 финансового года сократила чистый убыток на 45%, при этом результат оказался лучше прогноза.

Котировки акций Marvell Technology Inc. подскочили на 5%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, по итогам первого финквартала отчиталась о скорректированной прибыли в размере $0,29 на акцию. Выручка компании подскочила на 20% в годовом выражении - до $832,3 млн. Аналитики ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,27 на акцию при выручке в $805,4 млн, пишет Barron's.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 1%. Авиакомпания сообщила, что в июне ожидает сокращения выручки на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Ранее авиаперевозчик прогнозировал снижение показателя на 20-25%. Прогноз загруженности рейсов был подтвержден на уровне 85%.

Стоимость акций Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 0,1% на новостях о заключении соглашения с Southwest об увеличении заказа самолетов 737 MAX 7 на 34 штуки - до 234 единиц.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,3%, несмотря на данные по ее китайскому бизнесу. Как сообщает Bloomberg, поставки электромобилей компании с китайского завода в мае выросли на 29% по сравнению с апрелем.

Рыночная стоимость Philip Morris International (SPB: PM) Inc. сократилась на 2,3%. Производитель табака подтвердил свой годовой прогноз, однако сообщил, что власти Саудовской Аравии отклонили жалобу местных дистрибьютеров Philip Morris, которые выступили против уплаты дополнительных пошлин. По оценке компании, это решение может привести к сокращению ее годовой чистой прибыли на $0,18 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 30,42 пункта (0,09%) и составил 34599,82 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,74 пункта (0,02%) - до 4227,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 43,19 пункта (0,31%) и составил 13924,91 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в Китае.

Потребительские цены в Китае в мае 2021 года выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в КНР в мае опустились на 0,2% относительно апреля. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов снижения цен до 0,1% с апрельских 0,3%.

Цены производителей в Китае в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении, что стало самым существенным ростом с сентября 2008 года. Подъем отмечен по итогам пятого месяца подряд, в апреле он составил 6,8%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 8,5%.

Относительно апреля цены производителей увеличились на 1,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК опустился на 0,37%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Kawasaki Kisen Kaisha (-4,4%), Taiyo Yuden Co. (-3,9%) и Mitsui O.S.K. Lines (-3,7%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшилась на 2,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%.

Лидерами роста выступают бумаги Eisai Co. (+19,4%), Sumitomo Realty & Development Co. (+7,7%) и Tokyo Tatemono Co. (+4,2%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Alibaba Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (-3,2%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (-1,8%) и девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-1,2%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. опустились на 1,2%, интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,9%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 0,7%.

В лидерах роста оказались бумаги крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+5,1%), нефтяной CNOOC (+2,9%) и девелопера China Overseas Land & Investment (+2,7%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК потерял 0,69%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2021 года выросла на 1,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Темпы роста оказались выше предварительно объявленных 1,8%. В четвертом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 1,2%.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами южнокорейский ВВП в первом квартале вырос на 1,7%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. В октябре-декабре 2020 года был зафиксирован подъем на 1,1%.

Уровень безработицы в Южной Корее в мае 2021 года подскочил до 3,8% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц и 4,3% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Количество безработных выросло на 61 тыс., до 1,073 млн человек. Число занятых повысилось на 101 тыс. и составило 27,313 млн человек. Доля экономически активного населения увеличилась с 63% до 63,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3,9%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,2%, Kia Corp. - на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:25 МСК снизился на 0,06%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросла на 1,1% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в среду составляет $72,56 за баррель, что на $0,34 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,73 (1%) - до максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,41 за баррель, что на $0,36 (0,51%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,82 (1,2%) - до $70,05 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень закрытия торгов с октября 2018 года.

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Тем временем министерство энергетики страны повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до $61,85 за баррель против оценки в мае в $58,91, а на 2022 год - понижен до $56,74 за баррель с $56,99.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.