Фундаментальных идей для роста цен акций Лензолото в текущий момент нет - BCS Express

Фундаментальных драйверов для роста котировок обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото" после выплаты дивидендов нет, сообщается в комментарии BCS Express.

"Котировки акций "Лензолото" во вторник упали не сразу (ао: минус 4,8%, ап: минус 1,7%). На старте сессии ралли продолжилось, и лишь к концу торгов началась распродажа. В ближайшее время не могу исключать локальных импульсов наверх, однако общая тенденция должна быть нисходящей. Текущая оценка очевидно существенно завышена. Акции стали исключительно спекулятивным активом, но фундаментально после выплаты дивидендов никаких идей роста для котировок бумаг нет", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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