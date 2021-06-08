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08 июня 2021 года 19:35

Рубль вечером ускорил повышение к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 8 июня. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 72,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,19 руб./EUR1, подешевев на 59,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,4 копейки - до 79,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вверх нефти. Рубль демонстрирует уверенную позитивную динамику во вторник перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании в пятницу, 11 июня. Инвесторы полагают, что Банк России снова повысит ключевую ставку, вопрос лишь в том, вырастет ли она с нынешних 5% до 5,25% (это стандартный шаг изменения ставки) или же сразу до 5,5%, если ЦБ сочтет серьезными риски для продолжения разгона инфляции.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил накануне Росстат. В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). Майская инфляция превысила ожидания аналитиков: консенсус-прогноз по итогам опроса "Интерфакса" равнялся 0,6%.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля. Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

В четверг, 10 июня, будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что руководство ЕЦБ повысит прогнозы инфляции в еврозоне на текущий год и сохранит масштабные стимулирующие меры.

Инвесторы находятся в ожидании встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет участвовать в переговорах между Байденом и Путиным, сообщает Госдеп.

"Блинкен будет участвовать в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса. Блинкен будет сопровождать Байдена на всех этапах его поездки в Европу, стартующей на этой неделе, отмечает Прайс.

В понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока США и РФ не согласовали формат переговоров. Также, по данным Салливана, пока не ясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Глобальные трейдеры сфокусированы на майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг. Они будут искать в них подсказки о том, спровоцирует ли восстановление экономики после пандемии ценовое давление и создаст ли это угрозу для мягкой денежно-кредитной политики, пишет агентство Bloomberg.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет. Если цены продолжат расти, ФРС может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры, отмечет CNBC.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - отметила Йеллен.

По ее словам, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов во вторник. Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели. Давление на рынок оказывали данные о падении импорта КНР до пятимесячного минимума в мае. Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи республики на 500 тыс. б/с, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в ИРИ на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник увеличилась на 0,6% - до $72,91 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,81% - до $69,79 за баррель.

На рынке сохраняется уверенность в улучшении перспектив спроса благодаря вакцинации от коронавируса, которая позволяет людям больше путешествовать, пишет Bloomberg.

Восстановление нефтяных цен после падения, вызванного вспышкой коронавируса, несколько раз приостанавливалось, но цены обычно возвращались к росту на фоне повышения спроса. Однако новые вспышки COVID-19 в Азии и Латинской Америке напоминают о том, что восстановление будет неравномерным.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к европейской валюте, при этом фокус участников рынка на этой неделе обращен на инфляцию, причем как в России, так и в США. "Инфляция в РФ в мае, по данным Росстата, опубликованным вечером в понедельник, превысила ожидания рынка, составив чуть более 6%. Увеличение цен вкупе с восстановлением экономики и ростом деловой активности в мае может сподвигнуть ЦБ к более решительным действиям, поэтому рост ключевой ставки на 50 б.п. по итогам заседания в пятницу представляется теперь вполне вероятным сценарием. Рост ставки может сделать российские облигации более привлекательными для покупки в том числе и нерезидентами, что способно оказать положительное влияние на курс рубля, однако в свете последних инициатив Минфина по изменению структуры ФНБ не стоит забывать и о санкционных рисках, потенциал которых может быть еще не исчерпан. Данные по инфляции в США в мае будут опубликованы в четверг. В случае превышения показателя над прогнозом, как это было для апрельских данных, существует вероятность увеличения волатильности на рынках, что может негативно отразиться и на рубле. Тем не менее, относительно высокий уровень нефтяных цен продолжает оказывать поддержку российской валюте и может способствовать ее дальнейшему укреплению", - подчеркивает Беспалов.

"Рубль продолжает укрепление в ожидании более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ. Инфляция в мае разогналась до 6,02% в годовом выражении, и пока нет признаков того, что в краткосрочной перспективе цены замедлят свой рост. Влияние нефти на курс рубля в диапазоне $65-75 можно считать незначительным в свете возможного резкого повышения ставки ЦБ РФ. Ставки MosPrime снизились на день до 4,89%, выросли на неделю до 5,11% и до 5,48% на месяц. Повышение более длинных ставок указывает на то, что банки не сомневаются в ужесточении денежной политики ЦБ РФ. В техническом плане закрытие дня ниже 72,5 руб. за доллар усиливает вероятность движения до 72,0 руб. и достижения даже более амбициозных целей. Повышение ставки ЦБ РФ постепенно возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии carry trade. Можно сказать, что перспективы курса около 70,0 руб. за доллар и 86,0 руб. за евро уже не кажутся маловероятными", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 8 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 830,4 млрд рублей (при лимите 1,58 трлн и спросе 830,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,95% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 июня, банки разместили 2 трлн 308,4 млрд рублей (при лимите 2,5 трлн и спросе 2 трлн 308,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,97% годовых.

ЦБ РФ 8 июня провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 639,4 млрд рублей при лимите 1,76 трлн рублей и спросе 1 трлн 639,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,95% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 июня провел размещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 129 млрд 660,7 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июня на 10,38 копейки, до 72,8256 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,97 копейки, до 88,6433 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 23,67 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,6255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,15 копейки и составил 72,5936 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 780,479 млн, из которых $644,125 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 136,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,43 копейки, до 88,5068 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 31 копейку и составил 88,3455 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR436,116 млн, из которых EUR133,378 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,89% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 5,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 4 б.п. - до 6,01% и 6,17% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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