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08 июня 2021 года 19:20

Рынок акций РФ провел вторник в консолидации на фоне смешанных внешних сигналов и укрепления рубля

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при разнополярной динамике blue chips и индексов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в преддверии выхода в США свежей статистики по инфляции, а также укрепления рубля в ожидании подъема ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3807,43 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1656,46 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подешевел до 72,41 рубля (-0,4 рубля).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что достроить "Северный поток 2" получится, поставки газа укрепят энергетическую безопасность стран-получателей. Кроме того, по его словам, идет подготовка к саммиту РФ-США, целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, продолжение укрепления рубля оказало давление на индекс МосБиржи. Ускорение инфляции в РФ до 6,02% в мае предполагает более агрессивное повышение ставки ЦБ РФ, которое приведет к росту доходности депозитов и снижению привлекательности фондового рынка в качестве альтернативы.

Доллар на внешнем рынке также укреплялся на ожиданиях ускорения роста потребительских цен в США. Влияние нефти на курс рубля в диапазоне $65-75 за баррель Brent можно считать незначительным в свете возможного резкого повышения ставки ЦБ РФ. В техническом плане закрытие валютных торгов на "Мосбирже" ниже 72,5 руб./$1 усиливает вероятность движения до 72 руб./$1 и достижения даже более амбициозных целей. Повышение ставки ЦБ РФ постепенно возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии carry trade. Можно сказать, что перспективы курса около 70,0 руб./$1 и 86,0 руб./EUR1 уже не кажутся маловероятными.

Внешние рынки акций продолжают проявлять осторожность перед выходом данных по инфляции в США. В апреле индекс потребительских цен вырос до 4,2%, а в мае ожидается ускорение до 4,7% - это повысит шансы на то, что ФРС начнет задумываться о мерах по настройке денежной политики, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ консолидировался в ожидании свежих инфляционных статданных и заседания ЕЦБ.

Акции ТМК (-2,4%) во вторник перешли к снижению после данных о падении EBITDA по МСФО в I квартале на 41% г/г (до 8,59 млрд руб.), что во многом произошло в связи с курсовыми разницами.

На биржах в США также продолжается консолидация в преддверии публикации в четверг данных по потребительской инфляции. В Европе статистика по Германии во вторник продолжила разочаровывать и показала неожиданное падение промышленного производства страны в апреле на 1% м/м, в то время индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии сократился с 84,4 до 79,8 пункта (ожидалось 86 пунктов). Благоприятные новости, в то же время, пришли из еврозоны, ВВП которой в I квартале, по окончательным оценкам, снизился лишь на 1,3% г/г (ожидалось -1,8%). В среду будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу Германии в апреле.

Давление на нефтяные котировки в течение сессии оказывал сильный доллар, данные о падении импорта нефти в Китай в мае, а также скорое возобновление ядерных переговоров с Ираном. В то же время отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,57 млн баррелей после падения примерно на 5 млн баррелей неделей ранее, что станет позитивным фактором для цен.

Долларовый индекс РТС в течение дня достигал очередного многолетнего максимума 1660 пунктов, а рублевый индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля. Рынок акций не оставляет попыток роста в зоне перекупленности и при прочих равных может нацелиться на 3850 и 1700 пунктов по индексам МосБиржи и РТС. Среда отметится выходом данных по потребительской и производственной инфляции в Китае, торговому балансу Германии и нефтяным запасам в США, в связи с чем вряд ли даст рынкам сильный импульс. В четверг, в то же время, пройдет заседание ЕЦБ, а также будет опубликован индекс потребительских цен США за май, который, вероятно, покажет заметное ускорение инфляции. Так или иначе, инвесторы на рынке рисковых активов пока скорее склонны верить в лучшее. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3770-3860 пунктов, считает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль смог переписать 2-месячный максимум к бивалютной корзине. Утром давление на рынки оказали данные о снижении ВВП Японии в I квартале, хотя оно оказалось не столь сильным, как прогнозировалось. Кроме того, объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился. Однако днем вышла более позитивная статистика по экономике ЕС, что способствовало улучшению внешнего фона.

Давление на нефтяные цены продолжают оказывать вышедшие накануне слабые данные по импорту нефти Китаем (в мае показатель снизился почти на 15% в годовом выражении). К этому добавилось снижение ВВП Японии и негативная статистика по некоторым крупным экономикам ЕС, что в целом создает угрозу для восстановления спроса на нефть. На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике нефтяного рынка способны сыграть очередные данные о запасах нефти в США, полагает эксперт.

Как отмечает старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев, текущий рост инфляционных индикаторов рынок склонен трактовать как временный, но среднесрочная траектория инфляции остается неопределенной, что влияет на предпочтения инвесторов: реальная доходность по облигациям может пострадать в случае усиления инфляционного давления. Российские инвесторы действуют в соответствии с глобальным трендом - по статистике Investfunds, две трети чистого притока средств в ПИФы в РФ в мае пришлось на фонды акций и индексные фонды.

Прогнозы ОПЕК оказали поддержку нефтяным ценам - организация ожидает, что на глобальном рынке нефти спрос превысит предложение уже до конца текущего года. Саудовская Аравия вскоре после заседания ОПЕК+ повысила цены на нефть для потребителей в Азии больше, чем ожидали участники рынка.

По оценке аналитика, темпы восстановления спроса на энергоносители во многом связаны со снятием основными странами-потребителями ограничений, ранее введенных в связи с пандемией. Сценарий скорого ослабления ограничений в развитых странах выглядит все более вероятным, с учетом текущей статистики по случаям COVID-19 и вакцинации. Благоприятная динамика нефтяных цен оказывает поддержку спросу на российские бумаги нефтегазового сектора.

Динамика индексов деловой активности в разных странах дает подтверждение ожиданиям скорого снятия карантинных ограничений в развитых экономиках. Вместе с тем, на рынках акций спрос, возможно, перемещается на развивающиеся рынки, что подогревает индекс МосБиржи, полагает Старцев.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,2%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,1%).

Оценка снижения реального ВВП Японии в I квартале пересмотрена с улучшением до 1% с ранее объявленных 1,3% относительно IV квартала, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

В Германии промпроизводство в апреле снизилось на 1% к марту при прогнозах роста на 0,5%. В марте, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ увеличился на 2,2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

Индекс доверия к экономике Германии института Zew в июне показал снижение показателя до 79,8 пункта при прогнозах роста до 86 пунктов с майских 84,4 пункта.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,3% относительно предыдущего квартала, свидетельствует третья оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 1,3%. Вторая оценка указывала на снижение ВВП на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Дефицит баланса внешней торговли США в апреле сократился до $68,9 млрд, ожидалось снижение до $69 млрд.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник возобновили подъем; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $71,8 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $69,67 за баррель (+0,6% и -0,6% в понедельник).

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-9,5%, до 3027 рублей), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,2%).

Давление на бумаги ПАО "Белуга групп" оказали новости, что планируемое вторичное размещение бумаг (SPO) может пройти по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона 2800-3200 руб.

Выросли бумаги "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (+6,5%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%).

На прошлой неделе стало известно, что ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+0,5% и +4,5% "префы"), сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,46 млрд рублей (из них 13,73 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,36 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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