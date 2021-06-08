Цены большинства евробондов РФ во вторник укрепились благодаря усилению аппетита к риску

Москва. 8 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник подросли благодаря подъему спроса на рисковые активы. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, преимущественно снижаются, в результате чего суверенные спреды сужаются к доходности базовых активов.

В центре внимания рынков на этой неделе - майские данные об изменении потребительских цен в США, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет. Если цены продолжат расти, то ФРС может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК увеличилась на 0,7 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,32% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 0,6 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,57 базисного пункта и составила 100,85% от номинала (доходность подросла на 0,1 базисного пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,7 пункта, составив 169,2 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 38,8 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,51% от номинала (доходность опустилась на 2,1 базисного пункта - до 3,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 37,9 базисного пункта - до 127,48% от номинала (доходность снизилась на 2,2 базисного пункта, до 3,72% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 10,6 базисного пункта, до 113,76% от номинала (доходность уменьшилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,84% годовых), а с погашением в 2023 году - на 2,4 базисного пункта, до 108,82% от номинала, что соответствует доходности 0,93% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 52 базисных пункта - до 124,62% от номинала (доходность уменьшилась на 2,7 базисного пункта - до 3,76% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 21,4 базисного пункта - до 113,7% от номинала, что соответствует доходности 2,17% годовых (снижение на 3,7 пункта к предыдущему дню).

"На этой неделе на рынке еврооблигаций относительно спокойно, и цены российских бумаг растут на фоне умеренного усиления спроса на риск. Доходности американских казначейских бумаг пока не восстановились после пятничного падения на фоне слабой трудовой статистики в США. Дальнейшая динамика на рынке еврооблигаций будет во многом зависеть от ценовой статистики в США, которая будет опубликована в четверг. Значительный рост цен может усилить опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики, в то же время пока слабое восстановление рынка труда ограничивает ФРС. В четверг также состоится заседание ЕЦБ, которое, впрочем, не должно удивить рынок: несмотря на превышение инфляцией цели регулятора, представители ЕЦБ неоднократно заверяли рынок в том, что пока программа QE сворачиваться не будет. В результате рынок в четверг не обратит особого внимания на заседание ЕЦБ, сосредоточившись на инфляционной статистике в США", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.