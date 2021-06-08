Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3770-3860п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3770-3860 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не показывали единой динамики. Долларовый индикатор при этом достиг очередного многолетнего максимума в 1660 пунктов, а рублевый держался немногим ниже исторического пика в 3837 пунктов. Рынок не оставляет попыток роста в зоне перекупленности и при прочих равных может нацелиться на 3850 и 1700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3770-3860 пунктов", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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