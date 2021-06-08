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08 июня 2021 года 15:51

Рубль днем повышается к доллару и евро в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 8 июня. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 72,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,3 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,65 копейки - до 79,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июня на 10,38 копейки, до 72,8256 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,97 копейки, до 88,6433 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, игроки находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 11 июня. Инвесторы полагают, что Банк России снова повысит ключевую ставку, вопрос лишь в том, вырастет ли она с нынешних 5% до 5,25% (это стандартный шаг изменения ставки) или же сразу до 5,5%, если ЦБ увидит серьезные риски для продолжения разгона инфляции.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля. Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

В четверг, 10 июня, будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что руководство ЕЦБ повысит прогнозы инфляции в еврозоне на текущий год и сохранит масштабные стимулирующие меры.

"...В рамках ПМЭФ-21 Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляция, разогнанная временными факторами, начинает приобретать устойчивый характер, что определенно подтверждается майскими данными. Также на ПМЭФ-21 первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила о том, что выбор на ближайшем заседании ЦБ будет стоять, скорее, между повышением на 25 и 50 б.п. Высокие показатели инфляции за май существенно увеличивают вероятность второго сценария. Но и первый вариант остается достаточно вероятным в связи с: (1) относительной геополитической стабильностью (CDS на Россию опустился практически до 90 б.п.), также являющейся важным аргументом для регулятора, (2) риторикой ЦБ о планомерном характере изменения ДКП", - подчеркивают аналитики Райффайзенбанка.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет участвовать в переговорах между американским президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает госдеп.

"Блинкен будет участвовать в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса. Блинкен будет сопровождать Байдена на всех этапах его поездки в Европу, стартующей на этой неделе, отмечает Прайс.

В понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока США и РФ не согласовали формат переговоров. Также, по данным Салливана, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Глобальные трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии выхода майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг. Они будут искать в них подсказки о том, спровоцирует ли восстановление экономики после пандемии ценовое давление и создаст ли это угрозу для мягкой денежно-кредитной политики, пишет агентство Bloomberg.

Также в центре внимания рынков на этой неделе - майские данные об изменении потребительских цен в США, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет. Если цены продолжат расти, ФРС может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры, отмечет CNBC.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - отметила Йеллен.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

"В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше $70-71 за баррель марки Brent и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары "доллар-рубль" ниже 73 руб./$1 стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в виде конвертации рублевых средств в валюту для платежей по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Принципиально значимых для рубля событий в последнее время не произошло - рынок в целом проигнорировал очередные напоминания госсекретаря США о том, что новые враждебные действия России не останутся без ответа. Мы продолжаем ожидать, что курс пары "доллар-рубль" останется преимущественно на текущих уровнях до четверга, когда ожидается публикация ИПЦ в США за май", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае.

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,83% - до $70,9 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,84% - до $68,65 за баррель.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Банк России во вторник, 8 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 830,4 млрд рублей (при лимите 1,58 трлн и спросе 830,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,95% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 июня, банки разместили 2 трлн 308,4 млрд рублей (при лимите 2,5 трлн и спросе 2 трлн 308,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,97% годовых.

ЦБ РФ 8 июня провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 639,4 млрд рублей при лимите 1,76 трлн рублей и спросе 1 трлн 639,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,95% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 июня провел размещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 129 млрд 660,7 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,89% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 5,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 4 б.п. - до 6,01% и 6,17% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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