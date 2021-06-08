Укрепление рубля до 70 руб./$1 и 86 руб./EUR1 вполне возможно - "Открытие Брокер"

Укрепление курса рубля к уровням около 70 руб./$1 и 86 руб./EUR1 уже не кажется маловероятным, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль продолжает своё укрепление в ожидании более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ. Влияние нефти на курс рубля в диапазоне $65-75 за баррель можно считать незначительным. В техническом плане закрытие дня ниже 72,5 руб./$1 усиливает вероятность движения до 72 руб./$1 и даже более амбициозные цели. Повышение ставки ЦБ РФ постепенно возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии carry trade. Можно сказать, что перспективы курса около 70 руб./$1 и 86 руб./EUR1 уже не кажутся маловероятными", - отмечает ведущий аналитик инвесткомпании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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