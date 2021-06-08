Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5,5% в пятницу - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 0,5 п.п. (до 5,5%) по итогам заседания в пятницу, 11 июня 2021 года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляция в мае обновила максимум с октября 2016 года (6% г/г против 5,5% по итогам апреля). И хотя рост инфляции был ожидаем (эффект низкой базы), ее фактический уровень снова превысил прогнозы рынка (5,8% г/г). Главным драйвером инфляции выступали продукты питания и непродовольственные товары. Рост цен на услуги пока скромный. Очевидно, что риски сохранения высокой инфляции в среднесрочной перспективе существенно выросли, и ЦБ может отреагировать на это более решительным повышением ставки - в пятницу ждем +0,5 п.п. до 5,5%", - отмечает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.