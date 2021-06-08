"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 330,9 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущего уровня (с учетом дивидендов - 25,2%) в перспективе 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Сергей Кауфман отмечает следующие факторы:

- Конъюнктура на ключевом для "Газпрома" газовом рынке Европы наиболее благоприятна с 2018 года, цены стабильно держатся выше $300 за кубометр.

- "Газпром" с текущего года перешел на выплату 50% скорректированной прибыли по МСФО в виде дивидендов. По итогам 2021 года ожидается, что дивидендная доходность достигнет 10,2%.

- Планы по непрерывному росту экспорта в Китай, а также развитию газификации России будут приводить к постепенному росту финансовых результатов.

- С технической точки зрения, акции "Газпрома" локально перекуплены, при этом среднесрочный фундаментальный "апсайд" остается достаточно привлекательным.

"Газпром" - крупнейшая газовая компания в России. Кроме того, "Газпром" занимается добычей и переработкой нефти и владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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