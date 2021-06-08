Повышение ставки ЦБ РФ 11 июня неизбежно, вопрос лишь в выборе шага - Райффайзенбанк

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 11 июня неизбежно, вопрос лишь в выборе шага - 25 или 50 б.п., говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Помимо высокого уровня фактической инфляции опережающие индикаторы, которые, по нашему мнению, могут рассматриваться ЦБ, также закрепились в "тревожной зоне". Так, в рамках ПМЭФ Э. Набиуллина отмечала, что инфляция, разогнанная временными факторами, начинает приобретать устойчивый характер, что определенно подтверждается майскими данными. Также на ПМЭФ первый зампред ЦБ К. Юдаева говорила о том, что выбор на ближайшем заседании ЦБ будет стоять скорее между повышением на 25 и 50 б.п." - отмечают эксперты.

Высокие показатели инфляции за май, по мнению аналитиков, существенно увеличивают вероятность второго сценария. Но и первый вариант, на их взгляд, остается достаточно вероятным в связи с относительной геополитической стабильностью (CDS на Россию опустился практически до 90 б.п.), также являющейся важным аргументом для регулятора, и риторикой ЦБ о планомерном характере изменения ДКП.

"Инфляция, скорее всего, останется вблизи текущей отметки как минимум до конца лета. В ближайшее время стабилизовать ее должно уже случившееся повышение ключевой ставки (75 б.п. с начала года), реакция экономики на которое будет видна лишь с лагом. Учитывая этот лаг, мы считаем излишним возможный вывод ключевой ставки за верхнюю границу нейтрального диапазона (5-6%) до конца года. Уровень в 5,75-6% на конец 2021 года остается в нашем базовом прогнозе", - пишут эксперты Райффайзенбанка.

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