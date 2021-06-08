"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции E.On с целью 11,7 евро

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции E.ON с целью 11,7 евро за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Цены на электроэнергию в Европе выросли на ~ 20% за год и могут продолжить рост. Это поддержит доходы E.ON.

- Прогноз EBIT может быть повышен. Если правительство одобрит компенсацию за закрытие АЭС, E.ON может поднять прогноз EBIT на 2021 финансовый год примерно на 10% (+0,4 млрд евро).

- Правительство выделит средства на строительство сетей. Германия планирует повысить цель по сокращению выбросов CO2 к 2030г до 65% (сейчас 55%) и приблизить срок выхода на нулевой уровень выбросов на 5 лет - к 2045г. Достижение этих целей потребует подключения новых объектов ВИЭ и выделения значительных средств на развитие энергосети. E.ON (40% электросетей в Германии) может стать главным бенефициаром этого.

E.ON - немецкий электроэнергетический холдинг с дифференцированным профилем бизнес-операций.

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