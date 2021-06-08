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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля вряд ли преодолеет отметку 72,5 руб./$1 до окончания встречи президентов России и США - Банк "Открытие"
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08 июня 2021 года 14:47
Курс рубля вряд ли преодолеет отметку 72,5 руб./$1 до окончания встречи президентов России и США - Банк "Открытие"
Курс рубля вряд ли преодолеет отметку 72,5 руб./$1 до окончания встречи президентов России и США, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Сырьевые активы и основные фондовые индексы, за исключением азиатских, на прошедшей неделе продолжили рост. Индекс Bloomberg Commodities за неделю вырос 2,0%, при этом лидером роста оказались сельскохозяйственные и энергетические товары. Цветные металлы завершили неделю снижением под влиянием данных по рынку труда США, которые вышли несколько хуже прогнозов, и снижения импорта меди Китаем", - напоминает эксперт. Опубликованные Росстатом в понедельник 7 июня данные по российской инфляции (0,74% м/м, 6,0% г/г) оказались выше не только ожиданий экспертов, но и оперативных данных Росстата (0,61% м/м). Это, по мнению Петроневича, ставит точку в дискуссии о шаге повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 11 июня и говорит о том, что рост составит не менее 0,5 п.п. Кроме того, данные по инфляции усиливают ожидания рынка по решению регулятора повысить ставку еще на 0,5 п.п. на последнем заседании перед летним перерывом. "При этом долгосрочный уровень ожиданий по ключевой ставке, исходя из кривой свопов, почти не меняется и остается на уровне ниже 7%. Несмотря на рост ставок по ОФЗ, их уровень все равно остается на близком к минимальным уровням с 2008г и обуславливает сохранение высокой активности на долговом рынке не только корпораций, но и Минфина, который на прошедшей неделе разместил бумаг на 60 млрд руб.", - отмечает аналитик банка. Рубль вместе с другими сырьевыми валютами укрепился и преодолел отметку 73 руб./$1. При этом едва ли он пробьет долгосрочный уровень сопротивления 72,5 руб./$1 до окончания двусторонней встречи Д.Байдена и В.Путина, полагает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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