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08 июня 2021 года 13:05
ITI Capital позитивно оценивает перспективы цены акций АЛРОСА
Аналитики ITI Capital позитивно оценивают перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании. "Сложившаяся ситуация на алмазном рынке является благоприятной для алмазодобытчиков, и мы с оптимизмом смотрим на акции "АЛРОСА". На фоне дефицита предложения мы ожидаем, что цены на алмазы продолжат рост, оказывая поддержку бумагам компании. В кратко срочной перспективе драйвером для "АЛРОСА" может стать публикация результатов продаж за май, который ожидается на этой неделе", - пишут эксперты ITI Capital. Они напоминают, что на прошлой неделе в ходе ПМЭФ президент "АЛРОСА" Сергей Иванов рассказал о планах продолжить повышение цен на алмазы компании ввиду сильного спроса со стороны конечных потребителей при образовавшимся на рынке структурном дефиците. Главной причиной дефицита стало значительного сокращения производства алмазов из-за ограничений связанных с COVID-19. По оценке главы "АЛРОСА", запасы добывающих компаний к концу 1К21 упали до минимума за всю историю при том, что в среднем с начала года в США, ключевым потребителем конечной продукции алмазной отрасли, спрос на ювелирную продукцию превышает уровни успешного 2018 года. В Китае с начала года продано примерно на 10% больше ювелирных изделий, чем в относительно успешных 2018 и 2019 годах. "Цены на алмазы после ряда поступательных повышений со стороны доминирующих алмазодобытчиков "АЛРОСА" и De Beers превысили доковидные уровни начала 2020г, при этом сейчас цены все еще на 17% ниже средних уровней начала 2010-х годов", - констатируют эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АПРОГНОЗ
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