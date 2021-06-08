Рынок акций РФ утром продолжает умеренный рост, раллируют "Лензолото" и "Квадра"

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ после небольшой просадки на старте торгов возобновил попытки роста, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых и сырьевых площадок; продолжили ралли бумаги "Лензолота" на новостях о дивидендах и возобновили подъем бумаги "Квадры", отыгрывающие новости о планах покупки компании "Газпром энергохолдингом".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3829,96 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1657,45 пункта (+0,3%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,7%.

Доллар стоит 72,78 рубля (-0,03 рубля).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что достроить "Северный поток 2" получится, поставки газа укрепят энергетическую безопасность стран-получателей. Кроме того, по его словам, идет подготовка к саммиту РФ-США, целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, во вторник индекс МосБиржи продолжит проторговку 3800-3850 пунктов.

На мировых рынках преобладают слабовыраженные коррекционные настроения. Продолжают сдержанное снижение цены на ключевых товарных рынках, причем котировки нефти марки Brent пытаются нехотя вернуться под отметку $71 за баррель. Негативом для Европы стали данные о сокращении промышленного производства в Германии в апреле. В целом на рынках во вторник может царить безыдейность, вызванная скудным новостным фоном и нахождением рынков у пиков. Оснований для развития полноценной нисходящей коррекции пока не видно, можно рассчитывать на стабилизацию ситуации на рынках в течение дня, считает эксперт.

Диапазон 3800-3850 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет свою актуальность, хотя можно ожидать и попыток продвижения к верхней границе коридора, полагает эксперт.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, несмотря на перегретость и негативные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи продолжает попытки роста.

Сильнее рынка выглядят бумаги финансового сектора (Сбербанк (MOEX: SBER), Мосбиржа), которые стоит держать в портфелях, поскольку они станут одними из бенефициаров повышения ключевой ставки Банка России за счет роста процентных доходов. Скорее всего, регулятор увеличит ставку сразу на 0,5 п.п. для борьбы с инфляцией. Но победить рост цен вряд ли получится из-за подорожания всех сырьевых активов.

Также рекомендуется держать акции "Газпром нефти" и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). С большой вероятностью в ближайшее время можно будет увидеть еще один забег котировок нефти, возможно даже в район $75 за баррель Brent, где уже стоит фиксировать спекулятивную прибыль по "нефтянке".

Тем не менее, аналитик предостерегает от новых среднесрочных покупок, поскольку рынок сейчас перекуплен, небольшая коррекция может начаться в любой момент. Любой внутренний или внешний негатив вновь приведет к ослаблению курса рубля, поэтому покупать рубль против доллара не рекомендуется даже спекулятивно, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в четверг, 10 июня, состоится очередной этап переговоров между США и Ираном по ядерной программе исламской республики. Эта дата не окончательная, но если переговоры состоятся, их итоги будут иметь влияние на нефтяные цены и на котировки нефтяных акций. Также для рынка будет важно пятничное решение ЦБ РФ по ставке. Для денежного рынка повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. будет благом, потому что далее ЦБ РФ возьмет паузу в повышении, а повышение на 0,25 п.п. ничего не решит. Рынок в последнем случае останется в "подвешенном" состоянии. Повышение же на 0,5 п.п. приведет к укреплению рубля, как это было прошлый раз, но это укрепление будет локальным, потому что встреча Путина и Байдена 16 июня будет важнее для курса. Также важным событием для фондового рынка станет публикация в четверг индекса потребительских цен в США за май.

Нефть во вторник снижается, ближайшая техническая поддержка для Brent находится в районе $70 за баррель, далее - на уровне $69,24 за баррель. Управление энергетической информации США прогнозирует, что в этом году мировое потребление нефти вырастет до 97,7 млн б/с по сравнению с 92,3 млн б/с в прошлом году, прежде чем полностью восстановится до уровня, который предшествовал пандемии. Пока котировки нефти марки Brent находятся в зоне "быков", а зона "медведей" находится ниже $66 за баррель. На этой неделе стало известно, что Китай уменьшил потребление нефти, но это не та новость, на которой "медведи" смогут пробить ключевые поддержки.

В Азии во вторник биржи акций проседают. На рынке акций РФ стоит обратить внимание на то, что технические индикаторы на индексе РТС сигнализируют о "перекупленности" рынка, отмечает Верников.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5% после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, CAC40 подросли на 0,2%, немецкий DAX просел на 0,1% на статистике), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне понедельника).

Оценка снижения реального ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Ранее сообщалось о сокращении экономики на 1,3%. При этом снижение было зафиксировано впервые со второго квартала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

В Германии промпроизводство в апреле снизилось на 1% к марту при прогнозах роста на 0,5%. В марте, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ увеличился на 2,2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае; цена Brent находится почти на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,97 за баррель (-0,7% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $68,76 за баррель (-0,7% и -0,6% в понедельник).

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+12,4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+10,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,9% и +3,9% "префы"), "Квадры" (+3,3% и +4,4% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,9%).

На прошлой неделе стало известно, что ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра", сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) подросли на 0,2%, до 77,6 рубля. Скорректированная EBITDA ТМК в I квартале выросла на 12% к IV кварталу, год к году - упала на 41%, до 8,6 млрд руб., сообщила компания. Чистый долг ТМК на конец I квартала составил 260 млрд руб.

Подешевели бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,1%, до 3272 рубля), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,8%).

На прошлой неделе стало известно, что ПАО "Белуга Групп" в рамках SPO продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала), полученные средства будут использованы для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития. Ориентир цены размещения в рамках SPO составляет 2800-3200 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,86 млрд рублей (из них 2,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,34 млрд рублей на акции "АЛРОСА").