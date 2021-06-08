Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 и ОФЗ 52003 - Уралсиб

Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 52003 с погашением в 2030 году, сообщается в обзоре Уралсиба.

"Минфин во вторник должен объявить состав бумаг для аукционов в среду. Это будут последние аукционы перед вступлением в силу нового пакета американских санкций, который затрагивает первичный рынок ОФЗ. Со следующей недели Минфин будет размещать лишь новые облигации, так что среда де-факто последняя возможность доразместить уже находящиеся в обращении выпуски. Из-за этого растут шансы на то, что аукционы будут безлимитными. Мы полагаем, что Минфин вновь предложит ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году, спрос на которые остается высоким. Также инвесторам может быть предложен линкер ОФЗ 52003 с погашением в 2030 году", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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