"Атон" позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Сбербанка

Аналитики "Атона" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций Сбербанка, говорится в комментарии инвесткомпании.

Оценивая результаты Сбербанка за май 2021г по РСБУ, эксперты "Атона" отмечают, что банк продолжает демонстрировать сильные месячные результаты. Постепенное замедление роста процентного дохода компенсируется по-прежнему низкими отчислениями в резервы. Кроме того, рост операционных расходов остается наших первоначальных ожиданий аналитиков инвесткомпании, несмотря на растущие инвестиции банка в развитие своей экосистемы.

"Объявленные результаты дают все основания предполагать чистую прибыль в размере свыше 1 трлн руб. в этом году. Мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 1,05 трлн руб. за 2021, что обеспечит дивиденды 23,1 руб. на акцию (доходность 7,3%). Банк торгуется с мультипликатором P/E 2021П 6,8x и P/BV 1,3x, что мы считаем низкой оценкой. Мы ожидаем, что акции Сбербанка продолжат расти", - пишут аналитики "Атона".

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