ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 351 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

Сбербанк третий месяц подряд зарабатывает более 100 млрд руб., идя к цели свыше 1 трлн руб. по итогам года. Основной фактор роста прибыли, указывают эксперты ПСБ - умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года. Так, за 5 месяцев объем созданных резервов составил 72,3 млрд руб. против 305,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, в то время как операционный результат до резервов только на 7% выше прошлого года (930 млрд руб. против 869 млрд руб. соответственно).

Несмотря на календарный фактор мая, прирост кредитных портфелей остался на высоком уровне, отмечают в ПСБ: +0,9% по рублевым кредитам юридических лиц и +2,1% по кредитам физических лиц.

Процентная маржа в мае показала рост впервые за 4 месяца (до 4,96%, +9 б.п. за месяц). "Банк стремится удержать стоимость пассивов на низком уровне, однако на фоне роста ставок ждем возобновления умеренного снижения маржинальности", - пишут аналитики ПСБ.

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