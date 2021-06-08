Вероятна консолидация рубля вблизи 72,8 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль, скорее всего, будет консолидироваться во вторник вблизи уровня 72,8 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Во вторник курс рубля, скорее всего, существенно не изменится и останется на уровне 72,8 руб./$1. На глобальных рынках торги проходят довольно спокойно в ожидании статистики по инфляции в США, которая выйдет в четверг", - пишут эксперты.

Утром нефть марки Brent стоила $70,7 за баррель, в течение дня котировки могут подняться до $71,5 за баррель, полагают в инвестбанке. Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет Управления энергетической информации США.

Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6% с 5,5% в апреле, о чем сообщил в понедельник Росстат. Из-за этого рублевые облигации, скорее всего, подешевеют, отмечают аналитики Sber CIB.

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