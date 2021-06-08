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08 июня 2021 года 10:05
Вероятна консолидация рубля вблизи 72,8 руб./$1 во вторник - Sber CIB
Рубль, скорее всего, будет консолидироваться во вторник вблизи уровня 72,8 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Во вторник курс рубля, скорее всего, существенно не изменится и останется на уровне 72,8 руб./$1. На глобальных рынках торги проходят довольно спокойно в ожидании статистики по инфляции в США, которая выйдет в четверг", - пишут эксперты. Утром нефть марки Brent стоила $70,7 за баррель, в течение дня котировки могут подняться до $71,5 за баррель, полагают в инвестбанке. Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет Управления энергетической информации США. Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6% с 5,5% в апреле, о чем сообщил в понедельник Росстат. Из-за этого рублевые облигации, скорее всего, подешевеют, отмечают аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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