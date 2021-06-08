Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного снижения

По мнению аналитиков, торги акциями во вторник начнутся с умеренного снижения, индекс Мосбиржи, скорее всего, стабилизируется у отметки 3800п.

BCS Express (Василий Карпунин): "Старт торгов по индексу Мосбиржи может пройти в небольшом минусе во вторник утром на сложившемся смешанном внешнем фоне. В индексе Мосбиржи в качестве следующего ориентира и уровня сопротивления выделяется район 3875-3895 пунктов. Достигнуть его рынок может в ближайшее время при условии сохранения стабильного фона. Что касается ключевых поддержек, то они расположены на 3720 пунктах и в районе 3600 пунктов. Конкретно во вторник утренний фон пока не располагает к активным покупкам, так как наблюдается снижение цен на нефть. Пока это лишь локальный откат по Brent, так что и активную волну распродаж вряд ли увидим".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3805-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3800 пунктов. Утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не настолько серьезно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "учитывая невнятный внешний фон, ждем, что индекс Мосбиржи первую половину торгов проведет вблизи уровней закрытия понедельника. Диапазон 3800-3850 пунктов, по нашему мнению, сохранит свою актуальность в течение торгов вторника, хотя, учитывая настрой рынка на рост, и допускаем тест индексом Мосбиржи его верхней границы уже сегодня. Из значимых корпоративных новостей".