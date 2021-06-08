"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Татнефти

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой на уровне 575 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"На основании финансовых результатов "Татнефти" за I квартал 2021 года по МСФО мы ожидаем сохранения положительной динамики показателей и по итогам II квартала. Рекомендуем покупать привилегированные акции компании в ожидании высоких дивидендов, целевой ориентир - 575 рублей за бумагу", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.