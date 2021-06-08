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08 июня 2021 года 09:22

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут остаться под давлением продаж

Москва. 8 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут остаться под давлением умеренных продаж из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в отсутствие свежих драйверов для роста, а также из-за ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5% после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе.

В минувшую пятницу фондовые индексы США выросли на майских статданных по рынку труда. Хотя рост числа рабочих мест в стране в мае оказался ниже прогноза, его темпы существенно ускорились по сравнению с апрелем.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне понедельника).

Оценка снижения реального ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Ранее сообщалось о сокращении экономики на 1,3%. При этом снижение было зафиксировано впервые со второго квартала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 8:51 МСК составила $70,98 за баррель (-0,7% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $68,77 за баррель (-0,7% и -0,6% в понедельник).

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник немного подросла по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,65 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,893 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июня снизился на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня 0,11%, опустившись до 721,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть АК-001P-10" (-1,66%), "ЧТПЗ-001Р-05-боб" (-0,75%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-0,56%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-14-боб" (+0,28%), "МТС 001P-05" (+0,24%) и "ЧТПЗ-001Р-06-боб" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ХКФ банк" разместило 5-летние бонды серии БО-04 на 4 млрд рублей по ставке на уровне 8,00% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Купоны квартальные.

Компания "С-Инновации" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей на уровне 11%. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-06 на 10 млрд рублей на уровне - премия 130-150 базисных пунктов к ОФЗ. Сбор заявок пройдет 8 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

ООО "Маныч-Агро" готовит выпуск облигаций на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска - 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ранее в мае "Маныч-Агро" полностью разместило дебютный выпуск 4-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "ОВК-Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 3,75% годовых. По новым условиям выплаты по 16-20-му купонам переносятся на июнь 2022 года, а ставка по купонам понизится. Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России. Ставка 17-го купона установлена на уровне 3,19% годовых.

"ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 18 по 24 июня 2021 года. Дата приобретения - 28 июня 2021 года. Общее количество выкупаемых бумаг выпуску 001Р-01 - не более 50 тыс. штук, по выпуску 001Р-02 - не более 75 тыс. штук, по выпуску 001Р-03 - не более 100 тыс. штук. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 - не более 100,3% от номинальной стоимости, серии 001P-02 - не более 101%, серии 001P-03 - не более 102,5%. Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска серии 001P-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. В феврале 2019 года завершилось размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей серии 001P-02. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 был размещен в августе 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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