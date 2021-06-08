Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3805-3820п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, с умеренного негатива в диапазоне 3805-3820 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3805-3820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3800 пунктов. Утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не настолько серьезно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний", - указывает Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по мнению эксперта инвесткомпании, может оказать вечерняя публикация апрельской оценки количества открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 МСК).

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