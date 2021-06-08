Возможно снижение котировок нефти до $70/барр. - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня в $70 за баррель в рамках коррекции, сообщается в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги в понедельник на уровне $71,5 за баррель и во вторник с утра продолжают снижаться. Потенциал коррекции достигает отметки $70 за баррель, после чего покупатели могут перехватить инициативу. Серьезных негативных драйверов пока нет, так что сентимент может оставаться позитивным. При этом в четверг ожидается очередной раунд переговоров между США и Ираном, который может принести больше конкретики по поводу восстановления ядерной сделки и снятия санкций с иранского нефтегазового сектора", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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