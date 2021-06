Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник за исключением Австралии. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе.

В пятницу фондовые индексы США выросли на майских статданных по рынку труда. Хотя рост числа рабочих мест в стране в мае оказался ниже прогноза, его темпы существенно ускорились по сравнению с апрелем.

Индикатор Dow Jones на прошлой неделе прибавил 0,7%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq Composite - 0,5%. При этом Dow Jones и S&P 500 завершили неделю лишь на 0,1% ниже рекордных уровней закрытия, зафиксированных 7 мая, по данным MarketWatch.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - сказала Йеллен.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Котировки акций QTS Realty Trust Inc. подскочили на 21,2% на сообщениях СМИ о том, что Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, покупает американского оператора дата-центров примерно за $6,7 млрд. Акции Blackstone прибавили в цене 1,3%.

Акции Visa Inc. (SPB: V) подорожали на 0,5% в понедельник благодаря повышению их рейтинга аналитиками Piper Sandler.

Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) выросла на 1,2%. Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. подтвердил планы возобновить круизы принадлежащей ему компании Carnival Cruise Line с отправлением из американского порта в начале июля.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) прибавили в цене 0,4%. Американская Google, входящая в Alphabet, выплатит штраф в размере 220 млн евро для урегулирования претензий французского антимонопольного регулятора (Autorite de la Concurrence), обвинившего компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Акции Autodesk Inc. (SPB: ADSK) подешевели на 2,1%. Американский разработчик программного обеспечения сделал предложение о приобретении Altium Ltd. примерно за $3,91 млрд. Altium, которая предоставляет ПО для проектирования печатных плат, отвергла это предложение как значительно недооценивающее перспективы компании, но приветствовала заинтересованность Autodesk и сообщила, что будет готова обсудить надлежащую оценку.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 126,15 пункта (0,36%) и составил 34630,24 пункта. Ранее в ходе сессии он превысил исторический максимум закрытия на уровне 34777,76 пункта, достигнутый 7 мая.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,37 пункта (0,08%) - до 4226,52 пункта, но остался недалеко от своего рекордного уровня закрытия 4232,6 пункта, также зафиксированного 7 мая.

Nasdaq Composite вырос на 67,23 пункта (0,49%) и завершил торги на отметке 13881,72 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, исключением выступает только австралийский рынок.

Инвесторы обеспокоены тем, что скачок инфляции в США может оказать негативное влияние на восстановление экономики и подтолкнуть Федеральную резервную систему к более раннему началу отказа от чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,2%.

Оценка падения реального ВВП Японии в первом квартале пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Ранее сообщалось о сокращении экономики на 1,3%. При этом снижение было зафиксировано впервые со второго квартала 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

В число лидеров падения котировок во вторник входят акции Sumitomo Metal Mining Co. (-4%), Oji Holdings Corp. (-3,1%), Daikin Industries Ltd. (-2,8%).

Также дешевеют бумаги производителя чипов Advantest Corp. (-1,9%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,8%), автомобильной Toyota Motor (-0,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,1%).

При этом растет капитализация пивоваренной Kirin Holdings (+1,7%), производителя потребительской электроники Sony (+0,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4,3%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,2%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (-2,1%).

Кроме того, дешевеют акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-0,3%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-0,9%).

Рост цен демонстрируют бумаги девелоперов, а также Geely Automobile Holdings Ltd. (+1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,1%.

Цена акций машиностроительной Woojin Inc. рухнула на 20%.

Между тем рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,2%.

В число локомотивов подъема - акции биофармацевтической Mesoblast (+9%) и финкомпании EML Payments Ltd. (+6,2%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,5% и на 0,45% соответственно.

Индекс делового доверия, который рассчитывает National Australia Bank (NAB), в мае опустился до 20 пунктов по сравнению с рекордными 23 пунктами в предыдущий месяц.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $70,96 за баррель, что на $0,53 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,4 (0,6%) - до $71,49 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,75 за баррель, что на $0,48 (0,69%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,39 (0,6%) - до $69,23 за баррель, ранее в ходе торгов WTI коснулась сессионного максимума в $70 за баррель. Последний раз котировки находились на этой отметке или выше в октябре 2018 года, по данным FactSet.

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

"Ралли нефти застопорилось", после того как WTI протестировала уровень в $70 за баррель на фоне падения импорта Китая, сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. По словам эксперта, которого цитирует MarketWatch, "темпы восстановления экономики Китая замедляются, но по-прежнему высокие по сравнению с остальной частью мира".

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.