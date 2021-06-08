Рубль во вторник утром относительно стабилен к доллару и евро на фоне снижения активности инвесторов

Москва. 8 июня. Доллар США и евро демонстрируют слабое разнонаправленное движение на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения активности инвесторов перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 11 июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,68 - 73,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,85 руб./$1 (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,75 руб./EUR1 (-3,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,74 коп. к уровню закрытия 7 июня, до 80 рублей.

Доллар при этом оказался на 7,94 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,7 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не двигается в основных валютных парах на старте торгов 8 июня на фоне снижения активности инвесторов, ожидающих заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 11 июня. При этом давление дешевеющей нефти на рубль компенсируется позитивными ожиданиями от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,8 за баррель, что на 0,97% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,59 за баррель, что на 0,92% ниже уровня на закрытие рынка 7 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,23%, китайский CSI300 - 0,82%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно подрастает - на 0,04%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе: индикатор Dow Jones потерял 0,36%, Nasdaq Composite, напротив, прибавил 0,49%, S&P 500 остался вблизи значений предыдущего закрытия.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.