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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению и на фоне дешевеющей нефти

Москва. 7 июня. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению и на фоне небольшого снижения котировок нефти.

Курс доллара США составил 72,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,84 руб./EUR1, подорожав на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,3 копейки - до 80,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабеть к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики цен на нефть и уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску. Кроме того, инвесторы не решаются проявлять активность перед заседанием ЦБ РФ по ставке в пятницу, 11 июня, и встречей между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве.

Кремль и Белый дом синхронно объявят о месте встречи президента РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена, некоторая определенность в этом вопросе уже есть, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также рассказал, что возможность проведения совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита проговаривается, но пока это неподтвержденный пункт программы.

В минувшие выходные швейцарские СМИ сообщили, что саммит лидеров может пройти на женевской вилле Lala Grange либо в расположенном недалеко от нее отеле.

Участники рынка продолжают оценивать заявления министра финансов США Джанет Йеллен и ждут майских данных о динамике потребительских цен в стране, которые Минтруда обнародует в четверг.

Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - сказала Йеллен.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

На этой неделе также ожидается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник, при этом WTI отступила от достигнутого ранее в ходе торгов максимума более чем за два с половиной года на уровне $70 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,43% - до $71,58 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,47% - до $69,29 за баррель.

Ранее в ходе торгов WTI коснулась сессионного максимума в $70 за баррель. Последний раз котировки находились на этой отметке или выше в октябре 2018 года, по данным FactSet.

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, стимулировало рост цен затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, завершив прошлую неделю в районе 72,8 руб./$1, российская валюта в понедельник незначительно снижается, оставаясь, тем не менее, ниже уровня 73 руб./$1. "Нефть Brent закрепилась выше $70 за баррель и оказывает поддержку рублю. При этом участники рынка находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое будет принято в ближайшую пятницу, а также результатов встречи президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве. Пока же инвесторы не готовы предпринимать активных действий", - подчеркивает Голубов.

"Геополитический фон для российских активов остается позитивным - рынок продолжает ждать встречу президентов РФ и США, которая должна состояться 16 июня. Несмотря на то, что представители российской стороны неоднократно отмечали, что перезагрузки отношений не ожидается, инвесторы позитивно воспринимают стремление США к "стабилизации отношений" двух стран. Дополнительно российские активы поддерживает и ралли на нефтяном рынке. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может остаться на достигнутых уровнях, впрочем, возвращение выше 73 руб./$1 остается довольно вероятным. Как и на прошлой неделе, основное движение курса ожидается на конец недели - после выхода американских ценовых данных в четверг", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 июня на 34,27 копейки, до 72,9294 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,15 копейки, до 88,653 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 28,88 копейки по отношению к пятнице и составил 72,8622 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 21,17 копейки и составил 72,8775 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 5,504 млн, из которых $550,463 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 455,041 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 11,36 копейки, до 88,5711 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился 6,97 копейки и составил 88,6476 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR327,354 млн, из которых EUR162,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR164,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК поднялись по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 5,1% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 5,42% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. - до 5,97% и 6,13% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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