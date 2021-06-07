Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с Европой, индекс Мосбиржи обновил максимум закрытия торгов

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за фондовой Европой, индекс Мосбиржи обновил максимум закрытия торгов; лидировали в росте акции "Лензолота" на новостях о дивидендах, а также ряд металлургов и бумаги финансового сектора.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3822,21 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1652,99 пункта (+0,4%) - максимум с апреля 2012 года; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар подрос до 72,85 рубля (+0,06 рубля).

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов", - говорится в сообщении.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Московской биржи" (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в мае получил 101,92 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 45,13 млрд руб. годом ранее и 103,57 млрд руб. в апреле, сообщил банк. За январь-май Сбербанк получил 488 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 275,27 млрд руб. годом ранее.

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" со 118,8 до 139,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в первой половине торгов рынок акций РФ находился в режиме консолидации. Китайские данные по экспорту и импорту оказались не столь блестящими, как на это рассчитывали. Впрочем, ценовая ситуация в мае явно не располагала к активным закупкам, стимулируя использование накопленных резервов.

Рынок сохраняет позитивные ожидания по поводу встречи президентов РФ и США 16 июня в Женеве. От ЦБ РФ в пятницу ждут повышения ставки, а прогнозы отличаются лишь в оценке шага, который применит регулятор.

На текущей неделе выйдут данные по потребительской инфляции США, и рынок ожидает ускорения роста цен, что может повысить опасения более раннего сокращения стимулов ФРС.

Нефть находилась под небольшим давлением на фоне сокращения импорта Китаем. Кроме того, перманентным поводом для сомнений остаются переговоры по иранской ядерной сделке. Впрочем, новостные агентства пока говорят о том, что до завершения переговоров еще крайне далеко.

Импорт нефти Китая снизился в мае до 9,65 млн б/с с апрельских 9,82 млн б/с. В годовом выражении падение импорта нефти составило 14,6%, но стоит помнить, что год назад рынок был в подавленном состоянии из-за пандемии. Однако появляются позитивные сигналы из Индии, где сокращается число новых случаев заболевания COVID-19. Это позволяет рассчитывать на постепенное снятие ограничительных мер и возвращение индийской экономики к нормальному функционированию.

Одной из главных тем текущей недели стало решение G7 одобрить минимальный корпоративный налог на уровне 15%. Если данная инициатива получит окончательное одобрение, то для глобальных компаний завершится период, когда они могли избежать налоговых выплат, располагая свои центральные офисы в странах с нулевым или минимальным налогом на прибыль. Впрочем, такие страны, как, например, Ирландия, могут не присоединиться и сохранить свои налоговые преференции для глобальных корпораций, отмечает Кочетков.

Как отмечает заместитель начальника управления аналитических исследований ИГ "Универ-Капитал" Роман Тарасов, акции "Газпрома" превысили уровень сопротивления в районе максимумов ноября 2019 года, сигналов об окончании растущего тренда пока нет, подъем бумаг имеет хорошие шансы продолжиться.

Соотношение РТС/Brent составляет порядка 23 единиц и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное наблюдалось в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации сохраняется уверенность в зависимости рынка акций РФ от нефти и возвращении соотношения в середину привычного диапазона 18-22 единиц.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, российские индексы выросли благодаря улучшению внешнего фона.

Локальное давление на рисковые активы оказали более слабые, чем ожидались, данные по торговому балансу Китая. Кроме того, с учетом насыщенной событиями недели многие инвесторы проявляют осторожность, воздерживаясь от активных действий или сокращая позиции в акциях. Нефть в понедельник просела, однако индекс РТС переписал 9-летний максимум, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть остается в небольшом "минусе", но отступила от минимумов дня, не желая расставаться с восходящим трендом, несмотря на близость многолетних максимумов ($72,18 за баррель Brent). Поддержку ценам оказывает слабость доллара, а также дальнейшее восстановление крупнейших экономик мира.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник смогли выйти в "плюс", несмотря на неоднозначные настроения на зарубежных биржах, а долларовый индикатор даже поднялся до очередного пика с апреля 2012 года. На рынке при этом сохраняется краткосрочная перекупленность, создающая угрозу коррекции при появлении негативных факторов. Вторник будет чуть более интересным днем с точки зрения статистики, но ключевым для западных площадок станет четверг, когда пройдет заседание ЕЦБ, а также выйдут данные по индексу потребительских цен США. Рисковые активы выглядят готовыми к новой волне повышения после некоторой передышки. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3770-3870 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,5-1,5% после публикации данных Минтруда США об уровне безработицы в стране в мае.

Число новых рабочих мест в США в мае выросло на 559 тыс. при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования экономики от Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут на 0,1-0,4%, DAX просел на 0,1%), но проседают индексы в США (индекс S&P 500 снижается на 0,3%).

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Рост экспорта продолжается уже 11 месяцев подряд на фоне укрепления юаня, восстановления глобального спроса, повышения цен на сырье, а также логистических проблем. Темпы увеличения экспорта, однако, замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в мае на 51,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В апреле показатель увеличился на 43,1%.

На нефтяном рынке цены вечером остаются под давлением продавцов, несмотря на попытки отскока вверх; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $71,46 за баррель (-0,6% и +0,8% в пятницу), июльская цена WTI - $69,19 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока не ясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+32,8% и +12,8% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+7,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,5%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,6%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,6%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,4%).

Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7%.

ГДР "Эталон" подросли на новостях, что АФК "Система" увеличила долю в девелопере Etalon Group до 29,79% за счет приобретения 4,2% от капитала группы (16,16 млн глобальных депозитарных расписок).

Подешевели из-за отсечки дивидендов акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-10,4% и -7% "префы"; дивиденды за 2020 год - 0,6471 рубля на акцию), также просели бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 66,55 млрд рублей (из них 12,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").