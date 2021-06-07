Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство Германии в апреле (09:00 МСК);

- индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в июне (12:00 МСК);

- окончательное изменение ВВП еврозоны в 1-м кв (12:00 МСК);

- торговый баланс США в апреле (15:30 МСК);

- финансовые результаты ТМК за 1К21 по МС ФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.