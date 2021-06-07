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07 июня 2021 года 18:26
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 5,5% уже на заседании 11 июня - Сбер Управление Активами
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5%, уже на заседании 11 июня, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Аппетит к риску на глобальных рынках на прошлой неделе сохранялся, при этом ставки по десятилетним гособлигациям США остались ниже 1,6%. Из-за этого рынок заинтересовался евробондами развивающихся стран с более высокой доходностью. По итогам недели индекс Euro Cbonds IG Corporate EM вырос на 0,2%. Индекс российских корпоративных еврооблигаций Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,1%. На рублевом долговом рынке ставки по ОФЗ выросли на 10-20 базисных пунктов (б.п.). Причина - рынок ждёт повышения ключевой ставки больше, чем ожидалось ранее - до 5,5%-6%", - пишет Малин. ЦБ намерен повысить ставку из-за слишком высокой инфляции. По итогам недели индекс гособлигаций Мосбиржи потерял 0,4%. Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи скорректировался на 0,2%. Активность на первичном корпоративном рынке несколько снизилась, отмечает эксперт. По его мнению, из-за низких ставок по облигациям развитых рынков инвесторы продолжают вкладываться в евробонды развивающихся стран, поэтому можно ждать повышения их котировок. Кроме того, евробонды развивающихся стран предлагают высокую купонную доходность. "Главное событие этой недели на рублёвом долговом рынке - заседание Банка России по ключевой ставке. Потребительский спрос улучшается, инфляция остаётся высокой - поэтому ЦБ может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5%, уже на текущем заседании. Однако повышение ключевой ставки уже заложено в цены рублевых облигаций, поэтому не стоит ждать негативной реакции рынка на итоги заседания", - указывает Малин. Также эксперт Сбер Управление Активами подчеркивает, что одними из самых интересных рублевых активов для инвесторов остаются корпоративные облигации. Они устойчивы к изменению внешней конъюнктуры и предлагают привлекательную доходность к погашению - выше, чем ставки по ОФЗ, депозитам, а также инфляция (как текущая, так и прогнозная). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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