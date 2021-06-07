Позитивное завершение саммита В. Путина и Дж. Байдена может вывести рубль на уровень 70-71 руб./$1 - BCS GM

Позитивное завершение саммита В. Путина и Дж. Байдена может вывести рубль на уровень 70-71 руб./$1, полагает эксперт BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Главным фактором, который в ближайшее время определит дальнейший тренд российской валюты, будут итоги саммита В. Путина и Дж. Байдена (16 июня). В случае нейтрального исхода переговоров (наш базовый сценарий) курс рубля останется вблизи текущих уровней и на 1 июля стабилизируется ближе к нижней границе нашего прогноза в 72-74 руб./$1. Позитивное завершение саммита может легко вывести курс на уровни 70-71 руб./$1, однако при отсутствии прогресса в переговорах мы можем увидеть сползание курса к уровням 74-75 руб./$1. По нашему прогнозу на конец 2021г курс рубля сможет сложиться в диапазоне 70-72 руб./$1", - отмечает Тихомиров.

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