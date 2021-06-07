Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена на 50 б.п. на заседании 11 июня - Sber CIB

Ключевая ставка Банка России, вероятно, будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня 2021 года, считают аналитики Sber CIB.

По мнению экспертов, за этим может последовать ещё одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, а затем ставка должна остаться неизменной до конца года.

Зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что на ближайшем заседании регулятор рассмотрит два сценария: повышение на 25 или 50 базисных пунктов, и в Sber CIB считают второй сценарий более вероятным по трём причинам:

- Рост цен. По мнению ЦБ, повышенная инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными, отмечают эксперты.

- Инфляционные ожидания населения. "Показатель сейчас близок к четырёхлетнему максимуму: в мае он составил 11,3% на 12 месяцев. Интересно, что в начале 2017 года, когда уровень инфляционных ожиданий был похожим, ключевая ставка находилась на уровне 10% (сейчас 5%). ЦБ РФ, скорее всего, решит уменьшить этот дисбаланс, чтобы "инфляционная спираль" не раскручивалась", - отмечают аналитики инвестбанка.

- Перегрев экономики. "Минфин и ЦБ отмечают признаки перегрева экономики - она уже восстановилась до уровней, предшествовавших пандемии. До того как в марте прошлого года началась пандемия, ключевая ставка составляла 6%. Скорее всего, ЦБ решит вернуться к этому уровню", - указывают в Sber CIB.

Аналитики Sber CIB ждут замедления инфляции к концу лета текущего года. Цены на продовольствие, на их взгляд, должны снизиться на фоне хорошего урожая и восстановления глобальных цепочек поставок.

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