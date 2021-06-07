Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики рынка нефти

Москва. 7 июня. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне небольшого снижения котировок нефти.

Курс доллара США составил 72,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,58 руб./EUR1, подорожав на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,5 копейки - до 79,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 июня на 34,27 копейки, до 72,9294 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,15 копейки, до 88,653 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне немного дешевеющей нефти. Инвесторы не решаются проявлять активность перед заседанием ЦБ РФ по ставке в пятницу, 11 июня, и встречей между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которая состоится в следующую среду, 16 июня, в Женеве.

Кремль и Белый дом синхронно объявят о месте встречи президента РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена, некоторая определенность в этом вопросе уже есть, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также рассказал, что возможность проведения совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита проговаривается, но пока это неподтвержденный пункт программы.

В минувшие выходные швейцарские СМИ сообщили, что саммит лидеров может пройти на женевской вилле Lala Grange либо в расположенном недалеко от нее отеле.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные об изменении потребительских цен в США в мае. Месяцем ранее годовая инфляция в США составила максимальные с 2008 года 4,2%. Если цены продолжат расти, Федеральная резервная система (ФРС) США может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры, пишет CNBC. Майские данные об изменении потребительских цен в США будут опубликованы в четверг.

В данном контексте трейдеры оценивают заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Она заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране. "Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения ФРС", - отметила Йеллен.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

На этой неделе также ожидается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник на данных о падении импорта Китая. Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн баррелей в сутки.

"Это означает, что китайские нефтеперерабатывающие компании не хотят импортировать по таким высоким ценам и предпочитают сокращать запасы", - считают аналитики ING.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,31% - до $71,67 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,24% - до $69,45 за баррель.

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, стимулировало рост цен затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход ОПЕК+ к наращиванию добычи.

"В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше $70-71 за баррель марки Brent и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары "доллар-рубль" ниже 73 руб./$1 стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в ходе выплат по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Геополитический фон для российских активов остается позитивным - рынок продолжает ждать встречу президентов РФ и США, которая должна состояться 16 июня. Несмотря на то, что представители российской стороны неоднократно отмечали, что перезагрузки отношений не ожидается, инвесторы позитивно воспринимают стремление США к "стабилизации отношений" двух стран. Дополнительно российские активы поддерживает и ралли на нефтяном рынке. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может остаться на достигнутых уровнях, впрочем, возвращение выше 73 руб./$1 остается довольно вероятным. Как и на прошлой неделе, основное движение курса ожидается на конец недели - после выхода американских ценовых данных в четверг", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК поднялись по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 5,1% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 5,42% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. - до 5,97% и 6,13% годовых.