Рублю необходимы сильные внешние драйверы для устойчивого движения - BCS Express

Рублю необходимы существенные внешние драйверы для развития устойчивого направления движения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль продолжает в основном совершать разнонаправленные движения, хотя периодически незначительно обновляет трехмесячные вершины. Доллар приближается к важному уровню 72,5 руб./$1, пробой которого может вызвать массовую ликвидацию позиций в американской валюте. Во второй половине торговой сессии в понедельник рубль вернулся в небольшой минус, хотя нефть и мировые рынки лишь ускорили рост. Таким образом, без существенного изменения внешней обстановки вряд ли рублю удастся развить более устойчивую тенденцию", - пишет аналитик инвесткомпании.

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