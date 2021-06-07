BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., Applied Materials, Charles River Laboratories International и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На этой неделе мы включаем в топ-5 Archer Daniels Midland. Компания закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию по всему миру, получая около 55% выручки за пределами США. Наш оптимистичный взгляд на акции компании основан на сильной динамике ее результатов и ожиданиях относительно дальнейшего роста бизнеса по выращиванию масличных культур. Ожидается улучшение показателей прочих бизнес-сегментов, в том числе благодаря росту спроса на соевый шрот на мировых рынках, включая Китай, - отмечают эксперты. - Мы также по-прежнему положительно оцениваем долгосрочную стратегию компании: расширение бизнеса за счет масштабных приобретений и участия в совместных предприятиях, продажа неэффективных подразделений и принятие мер по сокращению издержек".

Еще один фаворит - компания Alphabet, которая поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google. "Выручка генерируется за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности. Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II квартале 2020 года из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021 года сохраняются высокие темпы роста - развитие электронной коммерции и цифровой рекламы продолжается, а обосновавшиеся дома потребители отправляются в глобальную сеть за покупками и развлечениями", - пишут аналитики инвесткомпании.

Остается в рейтинге Applied Materials, производитель оборудования для изготовления полупроводников, включая продукцию, применяемую на различных этапах производства полупроводниковых пластин. "Компания уверена в силе своих позиций во всех сегментах: гендиректор Гэри Дикерсон заявил, что темпы роста Applied Materials опередят отрасль. Долговременный тренд перехода к облачным технологиям и искусственному интеллекту, а также текущий дефицит предложения на рынке полупроводников послужат основой роста финансовых показателей. Прогноз компании на следующий квартал превосходит прогнозы рынка и сигнализирует, что квартальная выручка может превысить $5 млрд третий квартал подряд или даже достичь $6 млрд", - отмечают в BCS Global Markets.

Эксперты по-прежнему включают в топ-5 Charles River Laboratories, которая на контрактной основе помогает биотехнологическим компаниям в исследованиях. "Значительный вклад в выручку компании вносят разработки, связанные с COVID-19. Основные направления деятельности Charles River также демонстрируют уверенный рост. Компания расширила свои мощности за счет ряда приобретений за последние 18 месяцев. Стоит отметить, что рост выручки в минувшем квартале сопровождался увеличением операционной рентабельности, а баланс компании укрепляют сильные операционные денежные потоки", - указывают эксперты.

"Мы полагаем, что Jacobs Engineering продолжит наращивать портфель новых заказов, невзирая на коронакризис. Компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги. Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Jacobs Engineering отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира", - пишут в BCS Global Markets.

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