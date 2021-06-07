"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 39,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 39,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: 35,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по РСБУ за I квартал 2021 года составила 179,59 млрд, что существенно ниже результата прошлого года на уровне 716,937 млрд. Вместе с тем, считают эксперты "Финама", пока стоимость нефти остается выше $70 за баррель, перспектива восстановления котировок обыкновенных акций до уровня 40 рублей за бумагу весьма вероятна.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 0,7 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность не является высокой, но выступит дополнительным триггером роста, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения, бумага торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Пробой зоны сопротивления 37,5-38 руб. позволит котировкам подняться в район 40 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 35,3 руб. риск на портфель составит 0,33%", - указывают в инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

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