Факторы поддержки рубля - дорогая нефть и ожидания встречи президентов США и РФ - "Велес Капитала"

Факторами поддержки рубля остаются дорогая нефть и ожидания встречи президентов США и РФ, отмечается в комментарии эксперта "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Ряд валют-аналогов рубля по развивающимся рынкам к середине дня в понедельник торговались в плюсе к доллару, однако на российском рынке инвесторы преимущественно откупали американскую валюту после ее коррекции ниже 73 руб./$1 в конце прошедшей недели. При этом уже в утренние часы наблюдались попытки возврата пары доллар/рубль на уровень в 73 руб./$1, однако рублю пока удалось отстоять данный рубеж", - комментирует Кравченко.

Против корзины основных мировых валют индекс доллара удерживает позиции выше важного уровня в 90 пунктов, занятого на прошлой неделе, констатирует эксперт. К середине дня индекс торговался в небольшом плюсе, в том числе доллар укреплялся в паре с евро, позиции которого в том числе подкосило весьма неожиданное снижение производственных заказов в Германии за апрель.

По мнению Кравченко, в целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше $70-71 (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также аналитик не исключает, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 руб./$1 стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в ходе выплат по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг, полагает Кравченко.

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