ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня - ITI Capital

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25%, на заседании 11 июня, говорится в обзоре ITI Capital.

"Предыдущая встреча, когда регулятор из-за сохраняющейся повышенной инфляции был вынужден второй раз подряд поднять ключевую ставку (до 5,25%), состоялась в конце апреля. С тех пор рост цен, в особенности в том, что касается продовольственной инфляции, продолжился. Майская инфляция, по оценке Росстата, составила 0,61%, что соответствует годовому значению на уровне 5,8%, то есть означает возврат к пику, достигнутому в марте этого года. Природа наблюдаемого в последний месяц инфляционного давления, по мнению Банка России, теперь больше связана с действием устойчивых факторов, в то время как влияние разовых проинфляционных факторов ослабло. Таким образом у участников рынка практически не остается сомнений в том, что регулятор продолжит нормализацию монетарных условий в ближайшее время", - пишут эксперты инвесткомпании.

Риторика руководителей Банка России накануне "недели тишины" также полностью подтверждает этот тезис. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит вопрос повышения ставки на 25 либо сразу на 50 б.п. Вероятность сохранения текущих монетарных параметров гораздо ниже.

"Мы разделяем консенсус-прогноз рынка и ожидаем, что 11 июня ключевая ставка будет повышена на 25 б.п., до 5,25%.Необходимость более жестких мер, на наш взгляд, пока не очевидна и может быть вызвана разве что резко неблагоприятной еженедельной статистикой по инфляции в начале июня (станет доступна лишь накануне заседания вечером в среду, 9 июня). С учетом хрупкости баланса на внешнеполитической арене, сохраняющейся нервозности глобальных рынков и также неплохих данных о восстановлении российской экономики, наш базовый прогноз до конца года стал еще более "ястребиным" и предполагает значение ключевой ставки на уровне 5,5-5,75%", - прогнозируют эксперты ITI Capital.

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