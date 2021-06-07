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Рынок акций РФ утром консолидируется, раллируют "Лензолото" и "ПИК"

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; продолжили ралли к новым вершинам акции "Лензолота" на новостях о дивидендах, растут бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" и "Группы ЛСР" после известий о продлении льготной ипотеки.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3805,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1644,56 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,9 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,1%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в мае получил 101,92 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 45,13 млрд руб. годом ранее и 103,57 млрд руб. в апреле, сообщил банк. За январь-май Сбербанк получил 488 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 275,27 млрд руб. годом ранее.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник умеренно негативный: сырьевые контракты незначительно снижаются на фоне ухудшения импорта Китая, азиатские индексы также просели, хотя есть позитив в виде падения новых случаев COVID-19 в Индии (почти до 100 тыс.). Российские индексы могут показать небольшое снижение в начале дня, рубль слабеет на утренних торгах вместе с прочими валютами риска.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи удерживает отметку 3800 пунктов, хотя желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено.

В случае коррекции индекс МосБиржи может просесть в район поддержки 3780 пунктов. Однако тренд по российскому рынку акций остается восходящим, все просадки ранее довольно быстро выкупались, чего можно ожидать и на текущей неделе.

Пока нефть Brent торгуется выше $70 за баррель, наиболее интересными остаются акции нефтегазового сектора, при первом развороте нефти вверх их стоит откупать. Наиболее перспективными сейчас видятся "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP), причем последний еще не полностью отыграл новости о достройке первой ветки "Северного потока 2", считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, краткосрочная перекупленность и ухудшение настроений на зарубежных площадках в начале недели заставляют спекулянтов вернуться к фиксации прибыли. Ближайшие важные поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены у средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1580 пунктов).

Понедельник ожидается спокойным на события, что может спровоцировать умеренную коррекцию, но в целом рисковые активы по-прежнему смотрятся достаточно уверенно и скорее готовы вернуться к повышению после снятия перекупленности. В контексте макроэкономических событий особого внимания в ближайшие дни заслуживают данные по инфляции в США, заседания ЕЦБ и ЦБ РФ, а также ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, отмечает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, министр финансов США Джанет Йеллен продолжает морально готовить инвесторов к грядущему ужесточению денежной политики. По ее словам, если предложения президента США Джозефа Байдена о дополнительных расходах на $4 трлн вызовут инфляцию и более высокие ставки - это хорошо для общества. В начале мая Йеллен заявила, что процентные ставки, возможно, "придется несколько поднять, чтобы экономика США не перегрелась", но затем смягчила это заявление.

Утром на рынке акций РФ ожидается нейтральная динамика - нефтяные цены "забуксовали", биржи в Азии показывают разнонаправленные сигналы. Вероятно, "пробуксовка" нефтяных цен связана с тем, что в четверг в Вене возобновятся переговоры о ядерной сделке с Ираном, полагает Верников.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,5-1,5% после публикации данных Минтруда США об уровне безработицы в стране в мае.

Число новых рабочих мест в США в мае выросло на 559 тыс. при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования экономики от Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), консолидируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Рост экспорта продолжается уже 11 месяцев подряд на фоне укрепления юаня, восстановления глобального спроса, повышения цен на сырье, а также логистических проблем. Темпы увеличения экспорта, однако, замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в мае на 51,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В апреле показатель увеличился на 43,1%.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются после ралли минувшей недели, цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,46 за баррель (-0,6% и +0,8% в пятницу), июльская цена WTI - $69,25 за баррель (-0,5% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока не ясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-9,9% и -8,5% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+34,9% и +17,4% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,2%), "Группы ЛСР" (+2,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7%.

Подросли ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+1,1%) на новостях, что АФК "Система" увеличила долю в девелопере Etalon Group до 29,79% за счет приобретения 4,2% от капитала группы (16,16 млн глобальных депозитарных расписок).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,75 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,17 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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