Вероятно существенное снижение цены акций Лензолото в ближайшей перспективе - BCS Express

Вероятно существенное снижение котировок акций ПАО "Лензолото" в ближайшей перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

Котировки обыкновенных акций компании "Лензолото" прибавили 30% на открытии торгов понедельника ("префы" - плюс 15%), продолжается начавшееся в прошлую пятницу ралли (тогда котировки взлетели на 40%, показав максимально допустимый подъем в течение сессии), констатируют аналитики инвесткомпании.

Интерес участников к бумагам обусловлен пятничной рекомендацией Совета директоров "Лензолото" о выплате дивидендов, напоминают эксперты. Держателям обыкновенных акций планируется направить по 15290,5 руб. на бумагу, привилегированных - по 3699,27 руб. Таким образом, дивидендная доходность по текущим уровням составляет около 45% и 50% соответственно, указывают в BCS Express. Крупные дивиденды "Лензолото" стали результатом распределения средств, полученных от продажи ЗДК "Лензолото" контролирующему компанию "Полюсу". Ранее "Полюс" отмечал, что после распределения полученных "Лензолотом" средств от сделки на дивиденды компания может быть ликвидирована.

"Отметим, что риски покупки по уровням существенно выше размера объявленных дивидендов очень высокие. Столь значительная дивидендная доходность - разовое событие. В ближайшей перспективе котировки акций могут показать существенное снижение", - предупреждают в инвесткомпании.

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