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07 июня 2021 года 11:13
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 410 руб
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" по цене 357 руб. за штуку с целью 410 руб. на срок до 8 месяцев", открытую 20 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции "Газпром нефти" 4 июня достигли отметки 410 руб. за акцию. С момента открытия идеи котировки демонстрировали опережающий рост, в том числе за счет накопленного отставания от других представителей сектора. Сильным драйвером стал пересмотр прогнозов по рынку нефти в начале прошлой недели, за счет которого цель была достигнута досрочно. За время идеи акции выросли на 14,8%. В настоящий момент на фоне локальной перекупленности возможна коррекция с возвратом ниже 400 руб. В то же время общая тенденция остается растущей. Котировки до сих пор не восстановились к уровням начала 2020г, при том что цены на нефть сейчас на тех же значениях и прогнозы оптимистичные. Сильная зона сопротивления расположена в районе 435-440 руб.", - отмечают эксперты BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-ИНВЕСТИДЕЯ-ЗАКРЫТИЕ
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