Цена акций Газпрома может подняться к 305 руб. в ближайшие дни - ПСБ

Котировки акций "Газпрома" могут подняться к уровню 305 рублей за штуку в ближайшие дни, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Очевидное восстановление поставок газа в дальнее зарубежье и рост цен на газ окажут поддержку финансовым результатам "Газпрома" за второй квартал года. Также в плюс "Газпрому" сейчас играют новости по "Северному потоку 2", который может быть завершен в ближайшее время. Мы считаем, что акции "Газпрома" выглядят лучше рынка, и котировки могут продолжить рост в ближайшие дни в направлении нашего целевого уровня 305 рублей за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.