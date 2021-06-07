Рубль в июне, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Рубль в июне, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Рубль продолжает укрепляться. Основной причиной для этого, по мнению эксперта, служит повышение нефтяных котировок до $72 за баррель на фоне прогнозов по росту мирового спроса на черное золото. Кроме того, новость об отказе ФНБ от доллара не оказала давления на рынок.

"Представители ЦБ на экономическом форуме раскрыли важную информацию в преддверии заседания регулятора: он рассматривает возможность повышения ключевой ставки в пределах 0,5 процентных пункта. Но мы полагаем, что оно составит 0,25 п.п. Такое решение Банка России подхлестнет спрос на промышленные и потребительские товары, а также усилит инфляционные ожидания", - полагает Ващенко.

Темпы роста цен до конца года будут превышать доходность рублевых вкладов, уверен эксперт "Фридом Финанс". Но ажиотажного спроса на иностранную валюту, по его мнению, не предвидится, больший интерес будет проявлен к инструментам фондового рынка.

Стратег инвесткомпании напоминает, что в понедельник выйдет статистика по ИПЦ, также на предстоящей неделе будут опубликованы данные по внешней торговле. "Динамика этих показателей окажет влияние на курс национальной валюты. По нашему мнению, в июне пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,50-74,50", - прогнозирует Ващенко.

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