Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-74,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-74,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Высокая цена на нефть на текущий момент выступает на стороне российского рубля. Неожиданной поддержкой также стало решение российского Министерства финансов выйти из долларовых активов Фонда национального благосостояния. Во многом благодаря обоим факторам российская валюта менее других пострадала на Форексе от давления доллара. В центре внимания мировых рынков - американские данные о новых рабочих местах. Несмотря на возможный скачок занятости, который укажет на быстрое восстановление экономики США, положительные статистические данные одновременно усилят риски более быстрого завершения Федрезервом стимулирующих программ и нормализации денежно-кредитной политики. Инвесторы в этом случае лишатся источника дешевого фондирования высокодоходных операций", - отмечает Тимошенко.

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