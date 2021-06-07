Вероятно снижение на рынке акций РФ в понедельник утром - "Алор Брокер"

Вероятно снижение на российском рынке акций в понедельник утром, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи в пятницу сумел удержать отметку 3800 пунктов, чему способствовало улучшение внешнего фона во второй половине дня, но желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено, и в понедельник утром оно будет реализовываться, считает эксперт инвесткомпании. При этом Антонов отмечает, что тренд по российскому рынку акций остается восходящим (все просадки ранее довольно быстро выкупались, этого аналитик ждет и на текущей неделе).

Пока нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель, наиболее интересными остаются акции нефтегазового сектора, при первом развороте нефти вверх их стоит откупать, указывает аналитик "Алор Брокер". Наиболее перспективными, по его мнению, сейчас являются бумаги "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Газпрома", который еще не полностью отыграл достройку первой ветки "Северного потока 2".

Также Антонов предполагает, что сейчас хороший момент для покупки валютных активов и акций экспортеров (например, привилегированных акций "Сургутнефтегаза").

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