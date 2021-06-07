.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут просесть из-за ухудшения внешнего фона
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,5%
ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,5% по сравнению с прежней оценкой в 2,7%. Организация также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП до 5,8%
 
Moody's подтвердило рейтинги России на уровне "Baa3", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг России...
 
Рост ВВП России в апреле в годовом выражении составил 10,7% - Минэкономразвития
ВВП РФ в апреле 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,7%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. "Рост ВВП в апреле, по нашей оценке, составил 10,7% год к году", - сказал министр. Высокие...
 
Госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях - Кудрин
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях. "Я сторонник того, как мы декларировали это в середине нулевых - в государственной собственности должно остаться только то, что трудно...
 
07 июня 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут просесть из-за ухудшения внешнего фона

Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут продолжить умеренное снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в отсутствие новых драйверов для роста, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,5-1,5% после публикации данных Минтруда США об уровне безработицы в стране в мае.

Число новых рабочих мест в США в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования экономики от Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Рост экспорта продолжается уже 11 месяцев подряд на фоне укрепления юаня, восстановления глобального спроса, повышения цен на сырье, а также логистических проблем. Темпы увеличения экспорта, однако, замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в мае на 51,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В апреле показатель увеличился на 43,1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после ралли минувшей недели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:13 МСК составила $71,36 за баррель (-0,7% и +0,8% в пятницу), июльская цена WTI - $69,19 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,904 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июня снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 721,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть АК-001P-10" (+0,94%), "МТС 001P-03" (+0,25%) и "Роснефть-07" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-1,47%), "ГТЛК-001Р-14-боб" (-0,71%) и "ГТЛК-001Р-09-боб" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 49,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R на сумму 986,8 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 11,04% выпуска ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-440R на 220,86 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 3,01% выпуска серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-3Y-001Р-441R 30,09 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. Выпуск серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R гасится через 5 лет, серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-440R - через 7 лет, серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-3Y-001Р-441R- через 3 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых, также предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) проведет 10 июня с 11:00 до 15:00 МСК сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет.

ООО "Бифорком Текнолоджис" ("Бифорком Тек") установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, объявлена оферта через 2 года. Техразмещение выпуска запланировано на 8 июня.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 7% годовых. Банк разместил в декабре 2018 года облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей по закрытой подписке по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 6,25% годовых. Срок обращения выпуска - 6 лет, бумаги имеют 12 полугодовых купонов, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 6,53% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июня 2021 года 17:10
Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена на 50 б.п. на заседании 11 июня - Sber CIB
Ключевая ставка Банка России, вероятно, будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня 2021 года, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов, за этим может последовать ещё одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, а затем ставка должна остаться неизменной до конца...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 16:44
Рублю необходимы сильные внешние драйверы для устойчивого движения - BCS Express
Рублю необходимы существенные внешние драйверы для развития устойчивого направления движения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль продолжает в основном совершать разнонаправленные движения, хотя периодически незначительно обновляет трехмесячные вершины. Доллар...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 16:17
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 все еще находится в долгосрочном восходящем тренде, предыдущая торговая сессия завершилась вблизи исторического максимума....    читать дальше
.
07 июня 2021 года 15:54
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., Applied Materials, Charles River Laboratories International и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 15:44
Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики рынка нефти
Москва. 7 июня. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне небольшого снижения котировок нефти.    читать дальше
.
07 июня 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Valero Energy с целью $97
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На фоне роста цен на нефть марок Brent и WTI...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 15:10
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. Акции Сбербанка - привлекательная идея благодаря сочетанию сильных финансовых показателей и...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 39,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 39,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: 35,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 14:30
Факторы поддержки рубля - дорогая нефть и ожидания встречи президентов США и РФ - "Велес Капитала"
Факторами поддержки рубля остаются дорогая нефть и ожидания встречи президентов США и РФ, отмечается в комментарии эксперта "Велес Капитала" Юрия Кравченко. "Ряд валют-аналогов рубля по развивающимся рынкам к середине дня в понедельник торговались в плюсе к доллару, однако на российском рынке...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 13:55
Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе - Сбер Управление Активами
Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. Событием минувшей недели на китайских фондовых площадках стал указ Джо Байден, который запрещает американским компаниям инвестировать в...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 13:23
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня - ITI Capital
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25%, на заседании 11 июня, говорится в обзоре ITI Capital. "Предыдущая встреча, когда регулятор из-за сохраняющейся повышенной инфляции был вынужден второй раз подряд поднять ключевую ставку (до 5,25%), состоялась в конце апреля....    читать дальше
.
07 июня 2021 года 12:43
Возвращение курса рубля выше 73 руб./$1 вполне вероятно на этой неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Возвращение курса рубля выше 73 руб./$1 вполне вероятно на этой неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль в пятницу после публикации слабой статистики по рынку труда в США снижался до 72,75 руб./$1 - минимумов с середины марта. В понедельник, впрочем, курс в...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 12:19
Котировки нефти могут остаться на уровне $70/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт Петербург"
Котировки нефти могут остаться на уровне $70/барр. на текущей неделе, поскольку рынок уже во во многом учитывает дополнительные иранские поставки, полагают аналитики банка "Санкт Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent со вторника закрепились на уровнях выше $70/барр., в данное время они...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 11:52
"Финам" рекомендует покупать акции Dominion Energy с прогнозной ценой $87,4
Финам" рекомендует покупать акции Dominion Energy с прогнозной ценой $87,4 на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста около 18% от текущего уровня с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM), говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Александр Ковалев...    читать дальше
.
07 июня 2021 года 11:49
Курс рубля может закрепиться в диапазоне 72,0-73,0 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Курс рубля на текущей неделе может закрепиться в диапазоне 72,0-73,0 руб./$1 при стабилизации котировок нефти выше $70 за баррель Brent, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль в пятницу подорожал до 72,8 за доллар (+0,6%) и до 88,6 за евро (+0,3%). В целом за неделю рубль укрепился...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.