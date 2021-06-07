Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут просесть из-за ухудшения внешнего фона

Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут продолжить умеренное снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в отсутствие новых драйверов для роста, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,5-1,5% после публикации данных Минтруда США об уровне безработицы в стране в мае.

Число новых рабочих мест в США в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%.

Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования экономики от Федрезерва, оказала давление на доллар и поддержала фондовые площадки.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Рост экспорта продолжается уже 11 месяцев подряд на фоне укрепления юаня, восстановления глобального спроса, повышения цен на сырье, а также логистических проблем. Темпы увеличения экспорта, однако, замедлились по сравнению с 32,2% в апреле и были ниже ожидавшихся экспертами 32,1%.

Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года, до $218,39 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье. Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в мае на 51,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В апреле показатель увеличился на 43,1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после ралли минувшей недели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:13 МСК составила $71,36 за баррель (-0,7% и +0,8% в пятницу), июльская цена WTI - $69,19 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Росту цен способствовало затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход стран ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,904 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июня снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 721,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть АК-001P-10" (+0,94%), "МТС 001P-03" (+0,25%) и "Роснефть-07" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-1,47%), "ГТЛК-001Р-14-боб" (-0,71%) и "ГТЛК-001Р-09-боб" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 49,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R на сумму 986,8 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 11,04% выпуска ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-440R на 220,86 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 3,01% выпуска серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-3Y-001Р-441R 30,09 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. Выпуск серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R гасится через 5 лет, серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-440R - через 7 лет, серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-3Y-001Р-441R- через 3 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых, также предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) проведет 10 июня с 11:00 до 15:00 МСК сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет.

ООО "Бифорком Текнолоджис" ("Бифорком Тек") установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, объявлена оферта через 2 года. Техразмещение выпуска запланировано на 8 июня.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 7% годовых. Банк разместил в декабре 2018 года облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей по закрытой подписке по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 6,25% годовых. Срок обращения выпуска - 6 лет, бумаги имеют 12 полугодовых купонов, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 6,53% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.