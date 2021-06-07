Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, снижением на 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3785-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3770, 3750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3810, 3820 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи способен временно стабилизироваться около уровня открытия. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.