Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $71-73/барр. в понедельник - ПСБ

Вероятна консолидация цены на нефть марки Brent в диапазоне $71-73 за баррель в понедельник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика по импорту нефти Китаем за май вышла слабой (-14,6% г/г), но это объясняется как высокой базой прошлого года, так и текущими ремонтными работами на НПЗ. В следующие месяцы ожидается восстановление импорта по мере роста загрузки НПЗ. На ближайшей неделе в фокусе будут традиционные отчеты ОПЕК и МЭА, интересные в плане прогнозов по рынку на текущий год. Также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США уже будет отражать старт автомобильного сезона, поэтому первые результаты будут интересны и с точки зрения спроса. Мы полагаем, что цены на нефть марки Brent в понедельник будут находиться вблизи $71-73 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии ПСБ.

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