Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 3875-3895п в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 3875-3895 пунктов в ближайшее время при условии сохранения стабильного фона, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю около исторических максимумов. Индекс Мосбиржи сейчас находится чуть выше 3800 пунктов и по-прежнему двигается в формате восходящего тренда. До сих пор любые локальные откаты впоследствии выкупались. Такую картину мы наблюдаем с начала ноября прошлого года. За это время просадка с максимумов не превышала 7%, - отмечает аналитик инвесткомпании. - В качестве следующего технического ориентира по индексу Мосбиржи выделяется район около 3875-3895 пунктов. Достигнуть его рынок может в ближайшее время при условии сохранения стабильного фона. Что касается ключевых поддержек, то они расположены на 3720 пунктов и 3600 пунктов".

Карпунин указывает следующие ключевые факторы поддержки отечественного рынка акций в настоящий момент:

- Рост цен на нефть;

- Стабильно высокие цены на сырьевые товары в целом;

- Глобальный рост мирового индекса MSCI ACWI;

- Снижение геополитических рисков из-за запланированной встречи президентов РФ и США.

Все эти факторы вместе с высокой дивидендной доходностью и притоком средств частных инвесторов постепенно тянут рынок наверх, отмечает эксперт BCS Express. "Опасения из-за роста инфляционных рисков переварены и временно отошли на второй план. Эти риски наверняка вернутся на рынок вновь, но чуть позже", - пишет он.

Также Карпунин обращает внимание, что если фьючерсы на нефть марки Brent на текущей неделе останутся выше $70 за баррель, то это поспособствуют дальнейшему подъему акций нефтегазового сектора, который сможет поддержать в целом весь индекс Мосбиржи. "Так, по котировкам акций "ЛУКОЙЛа" в качестве следующего ориентира выделяется район около исторических максимумов 6800 руб. В цене бумаг "Роснефти" в случае преодоления 565 руб. откроется дорога в сторону 580-585 руб. Несмотря на перегретость, восходящий тренд может сохраниться и в акциях "Газпрома". Временные откаты возможны, но общая тенденция пока остается растущей", - указывает аналитик инвесткомпании.

Одним из центральных событий недели станет пятничное заседание Банка России, указывает Карпунин. "Сейчас нет сомнений в том, что регулятор продолжит процесс по нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку с текущего уровня в 5,00%. Вопрос лишь в выборе шага: это может быть 0,25 или 0,50 п.п. Участники рынка в целом готовы к подобным действиям ЦБ, так что реакция в акциях и облигациях может быть преимущественно нейтральной", - пишет эксперт в комментарии.

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